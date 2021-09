Freibäder im Land zufrieden mit Saison - einige verlängern Stand: 01.09.2021 11:16 Uhr Die Freibäder in Schleswig-Holstein sind relativ zufrieden mit der Saison. Die Zahlen von der Zeit vor der Corona-Pandemie werden zwar nicht erreicht, aber es herrscht Optimismus.

In vielen Freibädern geht die Saison in diesen Tagen zu Ende. Das Freibad in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat beispielsweise schon zu, Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) lässt Badegäste noch bis Sonntag rein. Das Bad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) geht dagegen noch bis Ende September in die Verlängerung. Die Gründe fasst eine Mitarbeiterin wie folgt zusammen: Die Saison ging durch Corona später los, das Wetter ist so schön und die Leute kommen gern und zahlreich.

Hennstedt: Bessere Saison als 2020

Das Freibad in Hennstedt im Kreis Dithmarschen hat noch zwei Wochen geöffnet und Betriebsleiter Tim Wegner ist zufrieden: Bisher kamen rund 20.000 Besucher. Das sind laut Wegner deutlich mehr als im vergangenen Jahr, allerdings immer noch rund 30 Prozent weniger als in der Zeit vor der Pandemie. Vor allem die Schwimmkurse für Kinder seien extrem gut angenommen worden: " Wir haben letztes Jahr durch Corona auch keine Schwimmkurse angeboten. Dieses Jahr ist es wieder gestartet. Die Nachfrage war dementsprechend riesig, weil viele von der Warteliste des letzten Jahres auf dieses Jahr gerutscht sind."

Schwimmkurse ausgebucht

In Hennstedt ist die Warteliste für Schwimmkurse auch schon für das kommende Jahr relativ voll. So schildern es auch viele andere Bäder: Das Bad in Kropp schließt in zwölf Tagen, aber auch danach werden noch Schwimmkurse stattfinden. Die seien komplett ausgebucht, hieß es. Und auch das Freibad in Katzheide in Kiel bestätigt: Die Nachfrage nach Schwimmkursen war enorm.

