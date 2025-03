Stand: 04.03.2025 15:14 Uhr Freibad Lunden: Förderverein sammelt erfolgreich Spenden

Der Förderverein Lundener Schwimmbad (Kreis Dithmarschen) hat im vergangenen Jahr 50.000 Euro für die Sanierung des Freibades gesammelt. Lange stand das Bad kurz vor der Schließung. Für Anna Dombrowski-Tams vom Förderverein ist das nun ein großer Erfolg: "Die Gemeinde muss jährlich mehrere tausend Euro an Erhaltungskosten in das Schwimmbad investieren und daher mussten wir das Herz in die Hand nehmen und an der Sanierung arbeiten." Gespendet haben nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen aus der Region. Bei einer Teilsanierung soll die alte Technik durch eine neue Heizung und neue Pumpen ersetzt werden. Am 8. April wird der Scheck im Rahmen eines Benefizkonzertes offiziell der Gemeinde überreicht.

