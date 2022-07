Frauenleiche in Lübeck entdeckt: Polizei verdächtigt Partner Stand: 13.07.2022 14:51 Uhr Die Beamten haben bei der Begehung einer Wohnung den Körper einer toten Frau entdeckt. Ihr Partner steht unter Tatverdacht.

Ein 41-jähriger Mann aus Lübeck wird verdächtigt, seine 29-jährige Freundin getötet zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach ging bei der Polizei am Montagmittag ein Notruf ein, dass sich in der Segebergstraße in Lübeck offenbar ein Pärchen lautstark streiten würde.

Als die Beamten in der Wohnung ankamen, fanden sie allerdings die Leiche der Frau. Die Ermittler gehen davon aus, dass ihr Freund sie bereits in der Nacht zu Sonntag gewaltsam getötet habe. Der Lübecker soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Verdächtiger schweigt zu den Ereignissen

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Beamten in Polizeigewahrsam und hat sich zu den Geschehnissen bisher nicht geäußert. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten zum möglichen Tatablauf und zum Motiv noch keine Angaben gemacht werden.

