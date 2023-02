Frauenleiche in Börm gefunden: Es ist die Vermisste aus Rendsburg Stand: 12.02.2023 10:57 Uhr Spaziergänger entdeckten am Sonnabend eine leblose Frau in Börm (Kreis Schleswig-Flensburg). Heute bestätigt die Polizei: Es handelt sich um die seit Tagen vermisste 42-Jährige aus Rendsburg.

Im Kreis Schleswig-Flensburg ermittelt die Polizei nach dem Fund einer Leiche. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine vermisste Frau aus Rendsburg. Wie die 42-jährige zu Tode gekommen ist, wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft noch untersucht, jedoch gehen die Ermittler von einem gewaltsamen Tod der Frau aus. Die Leiche sei bereits nach Kiel in die Rechtsmedizin gebracht worden, teilte Oberstaatsanwalt Axel Bieler mit. Die Spurensicherung habe den Fundort gesichert.

Angehöriger festgenommen

Bereits am Sonnabendnachmittag wurde ein 60-jähriger Angehöriger der Frau als Tatverdächtiger festgenommen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Spaziergänger hatten die Tote am Sonnabendmittag in Börm (Kreis Schleswig-Flensburg) gefunden. Zuvor hatte die Polizei seit Tagen im Raum Rendsburg nach der 42 Jahre alten Frau gesucht. Sie war zuletzt am 1. Februar gesehen worden, als sie ihre Kinder zur Schule brachte.

