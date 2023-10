Frau nach Unfall in Kiel verstorben: Ermittlungen laufen Stand: 19.10.2023 08:43 Uhr Eine Tote, mehrere Verletzte, eine Festnahme: Ein Unfall in der Kieler Innenstadt wirft viele Fragen auf. Ihm könnte eine Gewalttat vorausgegangen sein.

Nach einem schweren Unfall in der Innenstadt von Kiel laufen die Ermittlungen. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen am Vormittag weitere Infos zu dem Fall bekanntgeben. Am Mittwochnachmittag waren auf der Kreuzung Stresemannplatz / Andreas-Gayk-Straße zwei Autos miteinander kollidiert. Es gab insgesamt vier Verletzte. Eine Polizeisprecherin sagte, dass aus einem Auto eine Frau geborgen worden sei, "die offensichtlich Verletzungen aufweist, die vermutlich nicht vom Unfall stammen".

Begleiter der Frau wurde vorläufig festgenommen

Die Frau wurde am Mittwoch reanimiert. Heute Morgen bestätigten die Ermittler, dass sie inzwischen gestorben sei. Die "Kieler Nachrichten" berichten, dass dem Unfall eine Gewalttat vorausgegangen sei. Das haben bislang weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bestätigt. Laut Polizei war die Frau in Begleitung eines Mannes, der vorläufig festgenommen wurde.

Auto rast mit hoher Geschwindigkeit über Kreuzung

Laut Feuerwehr war der Wagen, in dem die Frau und ihr Begleiter saßen, aus Richtung des Kieler Bahnhofs kommend mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung am Stresemannplatz gefahren und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Das Auto, in dem die Frau und der später festgenommene Mann saßen, krachte dann in eine Säule des Neuen Rathauses am Eingang des Tourismuszentrums.

VIDEO: Verletzte nach Verkehrsunfall in Kiel (1 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel