Stand: 28.02.2025 14:57 Uhr Frau in Friedrichstädter Discounter mit Schere schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag ist in einem Discounter in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) eine Frau durch den Angriff mit einer Schere schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein Mann die 43-Jährige durch einen Stich am Kopf verletzt haben. Der 31-jährige Tatverdächtige konnte wenig später noch in der Nähe festgenommen werden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zum genauen Tatablauf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland