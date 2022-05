Frau an Autobahn getötet: Prozessauftakt in Flensburg Stand: 16.05.2022 12:27 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau an der A7 muss sich ihr Ehemann von heute an wegen Mordes vor dem Flensburger Landgericht verantworten.

Das Ehepaar ist am 20. November auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hielt der Mann in Höhe Lürschau nahe Schleswig auf dem Standstreifen und stach mehrfach auf seine Frau ein, um sie zu töten. Laut Anklage flüchtete die 32-Jährige zunächst vom Beifahrersitz auf die Rückbank. Anschließend drängte ihr Mann sie in Richtung Fahrbahn. Damit habe der 34-Jährige ihren Tod in Kauf genommen. Die Frau wurde auf der Autobahn von einem Lastwagen erfasst und starb noch am Unfallort.

Vorwurf: Mord aus Rache

Der Angeklagte erschien heute bekleidet mit einer weißen Jogginghose und grauem T-Shirt im Gerichtssaal - das Gesicht hinter einer roten Mappe verborgen. Zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht. Nach Angaben seiner beiden Verteidiger bestreitet er die Tat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine Frau aus Rache getötet zu haben. Sie habe sich trennen wollen. Laut Anklage war der Angeklagte schon mehrfach gewalttätig gegen die 32-Jährige gewesen und hatte das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder verloren.

Schuldunfähigkeit nicht geklärt

Die Verteidiger argumentierten, dass die Stichverletzungen nicht lebensgefährlich gewesen seien. Außerdem sei die Schuldfähigkeit ihres Mandanten nicht geklärt. Sie machen geltend, dass er bis vor kurzem in einer Psychiatrie war und starke Medikamente bekam. Im Prozess sollen am Nachmittag die ersten Zeugen aussagen: zwei Ersthelfer und Polizisten. Ein Urteil könnte erst im Oktober fallen.

