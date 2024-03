Fragen und Antworten zur neuen NDR SH App

In der neuen NDR SH App gibt es alle wichtigen Meldungen für Schleswig-Holstein jetzt noch übersichtlicher und schneller. Auf der Startseite bündeln wir die wichtigsten Informationen aus Schleswig-Holstein auf einen Blick - schnell, übersichtlich, verständlich und hintergründig. In den Schlagzeilen finden Sie die wichtigsten aktuellen Nachrichten im praktischen Slider.



In der Navigation finden Sie den Bereich "Meine Region". Hier können Sie Regionen über ein Menü auswählen. So erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten, Videos und Nachrichten als Audio direkt aus Ihrer Umgebung. Alles Wichtige aus dem Land gibt es außerdem Livetickern, Videos und Audios. Sie können noch einfacher mit dem NDR SH Moderatoren oder der Redaktion chatten, Sprachnachrichten und Fotos schicken.