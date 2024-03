Stand: 18.03.2024 16:32 Uhr Frachtsegler "Fridthjof" in Lübeck wird geborgen

Im Lübecker Museumshafen beginnt am Mittwoch die Bergung des gesunkenen Frachtseglers "Fridthjof", wie die Stadt angekündigt hat. Mit einem Schwimmkran wird das Schiff aus dem Wasser gehoben und zum Abwracken auf eine Fläche im Nordwesten Lübecks gebracht. Die "Fridthjof" ist über 100 Jahre alt und war Anfang März an ihrem Liegeplatz an der Untertrave gesunken.

