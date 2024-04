Stand: 29.04.2024 09:40 Uhr Forschung: Studierende nehmen Kalkberg unter die Lupe

Eine Gruppe Studierender von den Universitäten in Bamberg, Kiel und im schwedischen Uppsala untersucht momentan die Landschaft rund um den Kalkberg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Dort bereiteten sich vor etwa 300 Jahren Zehntausende Soldaten aus Dänemark und Schweden auf eine Schlacht vor. Die in dieser Zeit entstandenen Hügel, Wälle und Senken sind bis heute erhalten und werden nun erforscht. Die Gruppe ist noch bis Freitag unterwegs. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen dann später veröffentlicht werden.

