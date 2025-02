Stand: 11.02.2025 14:12 Uhr Försterei Fohlenkoppel: Arbeiten zur Förderung des Mischwalds

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten sind aktuell in der Försterei Fohlenkoppel (Kreis Stormarn) mit Waldarbeiten beschäftigt. Laut dem zuständigen Revierförster Maximilian Scheel finden die Baumfällarbeiten jetzt statt, weil ein Großteil der Tiere, die in dem Wald leben, aktuell noch in einer Art Winterschlaf sind. So würden sie durch die Arbeiten nicht gestört werden. Außerdem sei es für die Forstwirte jetzt sicherer, Bäume zu fällen, denn tote Äste seien leichter zu erkennen.

Einzelne Wege sind gesperrt

Für Waldbesucher sind wegen der Arbeiten einzelne Wege gesperrt. Durch das feuchte Winterwetter seien zudem einige Forstwege in einem schlechten Zustand und müssten nach dem Abtransport der gefällten Bäume instand gesetzt werden. Anfang März, wenn die Arbeiten beendet sind, haben Interessierte die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Revierförster durch die Försterei Fohlenkoppel zu spazieren und ihm Fragen zu stellen.

