Stand: 15.03.2024 15:23 Uhr Flughafen Lübeck übt den Ernstfall

Am Flughafen in Lübeck gibt es am Sonnabend eine große Notfallübung mit zahlreichen Rettungskräften. Nach Angaben des Flughafens soll herausgefunden werden, ob die Kommunikation zwischen internen und externen Rettungsorganisationen im Ernstfall funktioniert und ob die eingesetzten Kapazitäten ausreichen. Deshalb gibt es simulierte Alarmfahrten mit Blaulicht und Sirenen. Diese Übungen müssen nach internationalen Vorschriften regelmäßig stattfinden.

