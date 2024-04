Stand: 22.04.2024 10:31 Uhr Flughafen Billund: Festnahme nach Bombendrohung

Nach der Bombendrohung am Flughafen im dänischen Billund am Sonnabend hat die Polizei einen 30 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Er muss sich vor dem Untersuchungsrichter in Horsens verantworten. Ob er in U-Haft kommt, ist noch nicht bekannt.

Der Beschuldigte soll einen verdächtigen Gegenstand im Flughafen mit sich geführt haben. Der Flugbetrieb ruhte zehn Stunden lang, im Umfeld kam es zu Staus. Ob ein Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zuvor besteht, ist nach Angaben dänischer Medien ebenfalls noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 08:30 Uhr