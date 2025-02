Stand: 27.02.2025 14:17 Uhr Fluggesellschaft Ryanair nach zehn Jahren zurück in Lübeck

Der Flughafen Lübeck und die Fluggesellschaft Ryanair haben am Donnerstag ihre Pläne für die Zusammenarbeit vorgestellt. Ryanair rechnet dort mit mehr als 80.000 Fluggästen pro Jahr. Ab dem 30. März fliegen die Maschinen nach London, Málaga und Palma de Mallorca. Schon jetzt laufen nach Angaben eines Ryanair-Sprechers Gespräche mit dem Airport über die Winterflugpläne. In ein paar Monaten könnte das Angebot ausgeweitet werden. Konkrete Destinationen wollte das Unternehmen noch nicht nennen. Ihre Rückkehr nach Lübeck begründet die Fluglinie mit den verhältnismäßig niedrigen Flughafengebühren in Lübeck. Wegen gestiegener Kosten hatte Ryanair am Hamburger Airport im vergangenen Jahr 60 Prozent der Flüge gestrichen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck