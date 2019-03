Stand: 11.03.2019 18:44 Uhr

Flüge nach Stockholm? Lizenz für Flughafen Lübeck

Im Sommer 2020 sollen vom Flughafen Lübeck aus wieder Linienflüge starten. Das zumindest plant Airportbesitzer Winfried Stöcker. Eine Grundlage dafür wurde am Montag gelegt. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) übergab dem Flughafen in Lübeck-Blankensee das offizielle Zertifikat der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Dieses ist nötig für Flughäfen mit mehr als 10.000 Fluggästen im Jahr. "Damit erfüllt der Flughafen alle europäischen Sicherheitsstandards und hat die Chance, wieder zu einer kleinen Drehscheibe des Luftverkehrs zu werden", sagte Buchholz. Der Minister gab zu verstehen, dass er glaube, dass der Flughafen den Tourismus ankurbeln werde und deshalb eine Chance für Schleswig-Holstein sei.

Rollbahn am Lübecker Airport trotz Zertifikats leer Schleswig-Holstein 18:00 - 11.03.2019 18:00 Uhr Verkehrsminister Buchholz hat dem Lübecker Flughafen das Zertifikat der Europäischen Agentur für Flugsicherheit übergeben. Die Rollbahn des Airports ist aber nach wie vor leer.







Für das Zertifikat wurden rund 5.000 Kriterien überprüft. Unter anderem nahmen Kontrolleure die Tragfähigkeit der Start- und Landebahn, die Rollwege sowie die Überwachung der Betriebssicherheit und die Mitarbeiterschulungen ins Visier.

Stöcker will Wien, London und Co. anfliegen

Laut Flughafengeschäftsführer Jürgen Friedel kommt der Ausbau des Flughafens derweil gut voran. Dazu gehören Arbeiten für die Entwässerungsanlage sowie Planungen für ein neues Terminal und einen neuen Hangar. 60 Millionen Euro sind für den Ausbau veranschlagt.

Flughafenbesitzer Stöcker würde es gerne sehen, wenn zukünftig Linienflieger von Lübeck Städte wie München, Frankfurt, Wien oder London anfliegen. Ob dazu Gespräche mit Airlines laufen, wollte er am Montag jedoch nicht sagen.

Auf jeden Fall soll die von Stöcker gegründete Lübeck Air GmbH mit der dänischen Chartergesellschaft Air Alsie kooperieren und eine vollwertige Airline-Lizenz beantragen. "Denkbar ist unter anderem eine Verbindung nach Stockholm", sagte Stöcker.

Ein Zertifikat für den Flughafen Lübeck NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.03.2019 15:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Mit dem Zertifikat der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erfüllt der Flughafen Lübeck europäische Sicherheitsstandards. Wird er wieder zu einer kleinen Drehscheibe des Luftverkehrs?







700.000 Passagiere in der Hoch-Zeit 2009

Ein Blick auf die lange Geschichte des Airports in Lübeck: Als er am 6. August 1917 in Betrieb genommen wurde, war der Flughafen als reiner Militärflughafen gedacht. Er wurde aber im Ersten Weltkrieg nie benutzt, und so blieb es auch danach zunächst - wegen eines Flugverbots durch den Versailler Vertrag.

Am erfolgreichsten war der Flughafen nach eigenen Angaben im Jahr 2009. Damals flogen insgesamt 700.000 Passagiere nach London, Palma de Mallorca, Stockholm und Pisa. Doch mit dem Airport ging es danach bergab. 2015 flogen nur noch 125.000 Passagiere von und nach Blankensee. Die Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air kehrten dem Flughafen schließlich den Rücken.

Stöckers Firma grenzt an den Flughafen an

Nach mehreren Insolvenzen und Betreiberwechseln kaufte der Mediziner, Investor und Unternehmer Winfried Stöcker den Flughafen 2016. Ihm gehört die Firma Euroimmun, deren Gelände an das Gelände des Flughafens angrenzt.

Negative Schlagzeilen machte der Lübecker im Dezember 2014. In einem Interview in der "Sächsischen Zeitung" äußerte sich Stöcker diskriminierend über Flüchtlinge. Zuvor hatte er in einer seiner Immobilien ein Benefiz-Konzert für sie untersagt.

Später entschuldigte sich Stöcker für die Wortwahl und betonte, er sei kein Fremdenhasser, sondern habe lediglich die Asylpolitik kritisieren wollen. Die Staatsanwaltschaft Görlitz stellte schließlich das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ein.

