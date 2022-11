Flüchtlinge: Kommunen fordern mehr Unterstützung Stand: 04.11.2022 05:00 Uhr Schleswig-Holsteins Landesregierung berät heute in Kiel mit den kommunalen Spitzenverbänden über die angespannte Flüchtlingssituation. Die Kommunen haben zunehmend Probleme, weil ihnen geeignete Unterkünfte fehlen.

von Nais Marie Baier

Mehr als 40.000 ukrainische Geflüchtete hat Schleswig-Holstein in diesem Jahr bereits aufgenommen. Bei der Unterbringung der Geflüchteten stoßen viele Kommunen mittlerweile an ihre Grenzen. "Die Lage ist äußerst angespannt", teilt die Stadt Kiel mit. "Wohnraum für Geflüchtete zu beschaffen ist aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes äußerst schwierig." Im Kreis Pinneberg, stehen die Kommunen vor der gleichen Herausforderung: Die Zahl der Geflüchteten steigt stetig an, der Wohnraum wächst nicht mit. Und: "Die Unterbringung in privaten Haushalten ist meistens nur eine vorübergehende Lösung", so Katja Wohlers, Pressesprecherin des Kreises Pinneberg.

"Unterbringungsmöglichkeiten sind erschöpft"

Im Kreis Segeberg überlegen einzelne Kommunen bereits, Geflüchtete wieder in Turnhallen unterzubringen: "In diesem Jahr werden mehr Geflüchtete bei uns ankommen, als in den Jahren 2015, 2016 und 2017 zusammen. Das heißt, dass für einige Kommunen die Möglichkeiten der Unterbringung nahezu erschöpft sind", teilt der Kreis mit. In Kiel gibt es dagegen noch Hoffnung auf mehr Platz für Geflüchtete: Die Landeshauptstadt verhandele mit Investoren sowie Hauseigentümern und akquiriere stetig neue Unterbringungsmöglichkeiten, so ein Sprecher der Stadt.

Fehlende Betreuung gefährdet Integration

Ein weiteres Problem bei der Versorgung von Geflüchteten im Land: Es gibt Engpässe bei der Betreuung der Geflüchteten, das gilt vor allem für minderjährige Flüchtlinge. Aus der Ukraine sind viele Kinder angekommen, die Plätze in Kitas und Schulen brauchen. Die Diakonie Schleswig-Holstein berichtet von einer "zunehmenden Überlastung" bei der rechtlichen und sozialen Beratung, die für die Integration unbedingt notwendig sei.

Forderungen beim Flüchtlingsgipfel

Mehr finanzielle Unterstützung bei der Versorgung von Geflüchteten fordern die Kommunen schon seit Monaten. Beim Flüchtlingsgipfel, zu dem die Landesregierung eingeladen hat, wollen sie dieser Forderung noch mal Nachdruck verleihen. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hat die Bundesregierung bereits zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten zugesichert.

