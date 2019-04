Stand: 01.04.2019 19:04 Uhr

Flüchtiger Straftäter öffnete Fenster mit Löffel

Zielfahnder des Landeskriminalamts suchen weiter den Mann aus Flensburg, der in der Nacht zu Sonntag aus der forensischen Psychiatrie in Neustadt in Holstein geflohen ist. Das Landgericht Flensburg hatte ihn 2008 wegen schwerer Brandstiftung verurteilt. Zum Zeitpunkt der Tat war er drogenabhängig. Er wurde in die Klinik eingewiesen. Laut Polizei gilt der Mann, der mit einem Löffel das Fenster seines Zimmers aufhebelte, auch heute noch als ausgesprochen gefährlich. "Der Entwichene ist auch schon wegen anderer Gewalttaten in Erscheinung getreten. Ergänzend haben seine Ärzte bestätigt, dass er weiterhin als äußerst gewaltbereit einzustufen ist", sagte die Flensburger Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp NDR Schleswig-Holstein.

Schlangen-Tattoo auf dem rechten Unterarm

Der Gesuchte ist 1,73 Meter groß und 92 Kilogramm schwer, hat blaue Augen, Glatze, Kinn- und Oberlippenbart, teilte die Polizei mit. Außerdem ist der Mann tätowiert. Besonders auffällig ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein großflächiges Schlangenmotiv auf dem rechten Unterarm. Der 36-Jährige war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. "Als besonders auffällige Merkmale sind eine Narbe auf der Stirn und eine Narbe auf der rechten Halsseite zu benennen", meinte Gropp. Die Polizei warnt davor, direkt an den Mann heranzutreten. Sie nimmt Hinweise unter 110 entgegen. Auch die Polizei in Lübeck (0451) 131 46 04 kann kontaktiert werden.

Gefährlicher Straftäter weiter auf der Flucht Schleswig-Holstein Magazin - 01.04.2019 19:30 Uhr Ein 36 Jahre alter Mann ist aus der Psychiatrie in Neustadt geflüchtet. Der Mann gelte als gefährlich und gewaltbereit. Diese Aussagen widerum kann man in der Klinik nicht ganz nachvollziehen.







Gelockerte Sicherheitsvorkehrungen

Der geflohene Straftäter befand sich in einer Station mit etwas gelockerten Sicherheitsvorkehrungen - seit dem vergangenen Sommer. Laut Klinikleitung war er seit drei Jahren nicht mehr gewalttätig und nahm keine Drogen mehr. Anfang März stellte die Klinikleitung für ihn einen weiteren Antrag auf Vollzugslockerung. Daraus wurde nichts, weil eine Woche später erneut Drogen bei ihm festgestellt wurden.

Mann öffnete mit Löffel sein Fenster

Die Fenster sind nach Angaben des Chefarztes der Forensik in Neustadt, Peter Bürkle, auch auf der Station, auf der sich der Straftäter befand, so konzipiert, dass die Patienten sie eigentlich nicht öffnen können. Der geflohene Mann hatte es laut Bürkle allerdings geschafft, das Fenster in seinem Einzelzimmer mit einem Löffel aufzumachen, sich abzuseilen und dann über einen 2,50 Meter hohen Zaun zu fliehen.

Strengere Kontrollen in der Klinik

Die Klinik zieht nun Konsequenzen: Auf der Station kontrollieren die Mitarbeiter normalerweise in der Nacht alle vier Stunden die Anwesenheit der Patienten. Bei so einer Kontrolle ist aufgefallen, dass der Flensburger weg ist. Nun soll es die Kontrollen stündlich geben. Einige Patienten dieser Station können normalerweise auch Aktivitäten außerhalb des Klinik-Geländes nachgehen - auch die wurden für die nächsten Tage gestrichen.

Forensikflüchtling aus Neustadt noch nicht gefasst NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.04.2019 12:00 Uhr Autor/in: Astrid Wulf Aus der Psychiatrie in Neustadt ist ein 36 Jahre alter Mann ausgebrochen. Er ist weiter auf der Flucht. Die Polizei warnt davor, an den Mann heranzutreten. Er gilt als gefährlich und gewaltbereit.







Was ist der Maßregelvollzug?

In den sogenannten Maßregelvollzug kommen psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter. Gerichte ordnen die Unterbringung an, sofern Betroffene schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind - und sofern im Falle einer psychischen Störung weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind. Die im Maßregelvollzug untergebrachten Straftäter werden in regelmäßigen Abständen von Psychiatern begutachtet. Wenn weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind, müsse die Person in der Klinik bleiben, so die Oberstaatsanwältin.

