Flucht übers Mittelmeer: "Ist das das Ende?"

Spektakuläre, wunderschöne Bilder aus der Tiefe des Meeres gab es beim internationalen Meeresfilmfestival "CineMare" in Kiel in den vergangenen Tagen massenhaft zu sehen. Aber das Meer kann auch grausam sein. Das wollten die Macher des Festivals zeigen. Sie stellten nun für einen Abend diejenigen in den Mittelpunkt, die Erfahrungen mit der tödlichen Flüchtlingsroute Mittelmeer gemacht haben - wie Habtom Ghirmay, der insgesamt ein Jahr und neun Monate auf der Flucht war und inzwischen Medizin in Kiel studiert. "Wenn man die Fahrt (über das Mittelmeer, Anm. d. Red.) anfängt, denkt man: Ist das das Ende meines Lebens? Oder werde ich noch ein anderes Leben haben?", sagt Ghirmay. "Ich wusste, dass ich nur eine Überlebensmöglichkeit von 50 Prozent habe."

Cinemare Filmfestival: Flucht übers Mittelmeer Schleswig-Holstein Magazin - 28.10.2019 19:30 Uhr Die Flucht über das Mittelmeer endet oft tödlich. Auf dem Cinemare Filmfestival in Kiel zeigen drei unterschiedliche Filme die Flucht über das Meer.







In unkommentierten Szenen werden Kinder reanimiert

20 Stunden war Ghirmay auf dem Mittelmeer, mit 450 Menschen eng zusammengepfercht. Rettungswesten hatten die Schleuser laut Ghirmay verboten. Sie nähmen zu viel Platz weg.

Unterschiedliche Filme zeigten auf dem Festival die Flucht über das Meer - mal als Spielfilm wie "Find Habour for a Day", mal in unkommentierten Schwarz-Weiß-Bildern wie in "Mare Amarum", die auch dokumentieren, wie Kinder in Schlauchbooten reanimiert werden.

Flüchtlingsbeauftragter befürwortet drastische Bilder

"Ich denke, man muss manchmal mit so drastischen Mitteln arbeiten", sagt der Flüchtlingsbeauftragte des Landes, Stefan Schmidt. Er selbst zeige bei Nichtregierungsorganisationen einen Film, in dem man sieht, wie Kinder ertrinken.

Wer anerkenne, dass jeder Mensch den gleichen Wert habe, lasse diese Menschen nicht ertrinken, sagt Ghirmay. Er war aus politischen Gründen aus Eritrea geflohen.

Rettung war "der glücklichste Moment meines Lebens"

Ghirmay beschreibt den Moment, als er die Retter sah, als den "glücklichsten Moment meines Lebens: Weil ich wusste, dass ich mein Leben neu anfangen kann."

