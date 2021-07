Fliegerbomben in Bad Oldesloe: Evakuierung läuft Stand: 18.07.2021 11:43 Uhr In Bad Oldesloe im Kreis Stormarn werden heute vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Im Evakuierungsbereich mussten bis 11 Uhr Alle ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

Etwa 2.800 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Aktuell wird überprüft, ob tatsächlich alle Häuser leer sind. Mit der Entschärfung soll gegen 12 Uhr begonnen werden, bis 11 Uhr musste der Gefahrenbereich verlassen werden. Zurzeit gehen Einsatzkräfte durch die von der Evakuierung betroffenen Straßen, um zu prüfen, dass alle Menschen den Gefahrenbereich verlassen haben. Auch mit Lautsprecherdurchsagen weisen Helfer auf die bevorstehende Bombenentschärfung hin. "Bisher läuft die Evakuierung ohne größere Zwischenfälle. Ein Dank an alle Mitmenschen, die großartig mitmachen.

Jeder einzelne trägt zum Gelingen dieser außergewöhnlichen Lage bei", sagte Stadtsprecherin Agnes Heesch.

Teile der Bundestraße 208 im Sperrbereich

Rund um die Fundorte im Südosten von Bad Oldesloe gibt es einen großen Sperrbereich. Die Bahnstrecke Hamburg- Lübeck ist davon nicht betroffen, aber Teile der Bundestraße B208. Auch ein Alten- und Pflegeheim liegt in dem Bereich. Die Bewohner dürfen im Haus bleiben, weil sie in einem von den Bomben weit genug entfernten Teil untergebracht werden können.

Es kann knallen

Es handelt sich um zwei amerikanische und zwei britische Fliegerbomben. Bei den beiden britischen müssen laut einer Stadtsprecherin die Zünder vor Ort gesprengt werden. Dabei könne es laut knallen.

Vermutlich können die Anwohner bis zum Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren - sicher ist das laut Stadt aber noch nicht, da es vom Zustand der Bomben sowie der Zünder abhängig ist, wie lange die Entschärfung dauert.

B208 und zahlreiche Straßen seit 10 Uhr gesperrt

In der Schule am Kurpark hat die Stadt am Sonntag eine Notunterkunft eingerichtet. Es wurden eine Reihe von Straßen rund um den Fundort der Bombe für Fahrzeuge aller Art und für Fußgänger gesperrt - darunter auch die B208. Die Autobahnzufahrt zur A1 bleibt aber frei. Auch der Bahnverkehr ist von den Evakuierungsmaßnahmen nicht betroffen und bei den Bussen muss nur die Linie 8110 umgeleitet werden.

Die Stadt Bad Oldesloe hat ein Bürgertelefon eingerichtet: 04531/504-888. Es ist heute bis zum Einsatzende erreichbar.

VIDEO: So arbeitet der Kampfmittelräumdienst (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2021 | 11:00 Uhr