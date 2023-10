Fliegerbombe in der Schwentine entdeckt - Entschärfung am Sonntag

Stand: 19.10.2023 11:07 Uhr

Am Sonntag (22.10.) ab 13 Uhr soll in Kiel eine vom Kampfmittelräumdienst in der Schwentine gefundene Fliegerbombe entschärft werden. Bis dahin müssen etwa 8.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen.