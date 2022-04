Fliegerbombe in Schwentinental entdeckt - morgen Entschärfung Stand: 21.04.2022 13:46 Uhr In Schwentinental im Kreis Plön ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll nach Angaben der Polizei morgen Vormittag entschärft werden. Auch die angrenzende Bundesstraße ist betroffen.

Die amerikanische Fliegerbombe wurde Mittwoch bei Sondierungsarbeiten auf einem Grundstück in der Weinbergsiedlung gefunden. Ab 9 Uhr werden laut Polizei die Straßensperren im betroffenen Bereich eingerichtet. Konkret handelt es sich um die Straßen Am Weinberg, Bekholz, Klosterweg und Schierholz. Auch die Bundesstraße 76 wird ab diesem Zeitpunkt zwischen den Auffahrten zur Bundesstraße 202 und der Wakendorfer Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Wie lange diese Sperrungen dauern, kann noch nicht gesagt werden.

Nur wenige Anwohner betroffen

Bis 9.30 Uhr müssen alle Anwohner das Gebiet verlassen haben. Den Angaben zufolge sind es lediglich 125 Personen. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, beginnen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung. Für Personen, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, ist ab 7 Uhr der Bürgersaal des Schwentinentaler Rathauses geöffnet.

