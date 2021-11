Fliegerbombe in Neumünster soll heute entschärft werden Stand: 04.11.2021 05:57 Uhr Am Flugplatz in Neumünster wollen Experten heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Der genaue Fundort der Fünf-Zentner-Bombe liegt am Baumschulenweg.

Laut Stadt Neumünster müssen in einem Radius von einem Kilometer um den Flugplatz Neumünster die Straßen und Wege gesperrt werden. Im Gewerbegebiet Freesenburg müssen Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlassen, das gilt auch für ein Einkaufszentrum. Außerdem können die Bewohner der Böcklersiedlung nicht in ihren Wohnungen bleiben - allein hier sind etwa 1.500 Menschen betroffen. Bis 8 Uhr soll das Gebiet leer sein, Stadt und Polizei kontrollieren das anschließend.

Die Stadt Neumünster und die Hilfsorganisationen richten für Betroffene einen Betreuungspunkt im DRK-Haus in der Schützenstraße ein. Ab 7 Uhr sollen kostenlose Busse aus dem Wohngebiet dorthin fahren. Zudem wird eine Sanitätsstation als Anlaufstelle auf dem Kantplatz eingerichtet. Die Stadt hat auch ein Bürgertelefon geschaltet. Mitarbeiter sind ab 7 Uhr zu erreichen unter 04321 - 33 22 888. Dort kann kann sich auch melden, wer Hilfe braucht, um rechtzeitig das gesperrte Gebiet zu verlassen.

Kampfmittelexperten wollen am Vormittag entschärfen

Der Kampfmittelräumdienst hatte den Blindgänger bei der Auswertung von Luftbildern entdeckt. Nach Angaben der Experten ist die 250 Kilogramm schwere Bombe an sich in einem recht guten Zustand. Ob das Gehäuse damals beim Aufprall auf die Erde einen Schlag mitbekommen hat, werden die Experten aber erst wissen, wenn sie versuchen den Zünder aus dem Gewinde zu drehen. Damit wollen sie - wenn die Evakuierung beendet ist - am Vormittag beginnen.

