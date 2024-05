Stand: 14.05.2024 15:52 Uhr Fliegerbombe in Barmstedt: Entscheidung über Entschärfung am Mittwoch

Wann und wie die Fliegerbombe in Barmstedt (Kreis Pinneberg) entschärft wird, darüber sprechen Ordnungsamt, Kampfmittelräumdienst und Polizei am Mittwochvormittag. Das sagte ein Sprecher auf NDR Anfrage. Zwei Bauarbeiter hatten die britische Fliegerbombe am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet entdeckt. Aktuell ist der Bereich abgesperrt, von der britischen Fliegerbombe gehe im Moment keine weitere Gefahr aus, so die Polizei. Der konkrete Evakuierungsradius rund um die Straße "Bei den alten Eichen" soll laut Polizei noch festgelegt werden. Der Sprengsatz wurde vorerst mit Kies bedeckt und gesichert.

