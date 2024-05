Stand: 28.05.2024 16:18 Uhr Flensburger Team-Gruppe zieht positive Jahresbilanz

Die Team-Gruppe betreibt Tankstellen, Baumärkte und Agrarhandel und hat ihren Hauptsitz in Flensburg. 5,7 Milliarden Euro Umsatz hat sie im vergangenen Jahr erzielt. Das wurde etwa 180 Aktionären am Dienstag in der Campushalle mitgeteilt. Die Jahresbilanz sei nach 2022 trotz schwankender Getreidepreise und einer Flaute im Baubereich die zweitbeste der Geschichte, sagte der Vorstandsvorsitzende Kevin Lorenzen: "Alle drei Geschäftsbereiche - Agrar, Bau und Energie - sind deutlich im positiven Bereich."

In Flensburg arbeiten derzeit etwa 300 Menschen für die Team-Gruppe. Deutschlandweit sind es 5.000 Beschäftigte.

