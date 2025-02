Stand: 17.02.2025 16:43 Uhr Flensburger Team-Gruppe: Trend zur häufigeren Autowäsche

Das Unternehmen Team in Flensburg beobachtet seit Corona einen Trend zur häufigeren Autowäsche. Zuletzt wurden dem Unternehmen zufolge Rekordumsätze erreicht. Diese seien in den vergangenen beiden Jahren um jeweils etwa zwölf Prozent gestiegen. Auch im neuen Jahr halte der Trend an. Laut Team werde das Wasser inzwischen an vielen Standorten rückgewonnen, sodass der Frischwasserverbrauch pro Autowäsche von 150 auf 15 Liter gesunken sei. Die Team-Gruppe betreibt Tankstellen, Baumärkte und Agrarhandel. 2023 lag ihr Jahresumsatz bei 5,7 Milliarden Euro.

