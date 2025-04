Stand: 05.04.2025 16:59 Uhr Flensburger Förde: Feuerwehr und DLRG suchen Kitesurfer

In der Flensburger Förde hat ein Kitesurfer am Samstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Rettungsleitstelle hatten Spaziergänger vor Fahrensodde ein in der Ostsee treibendes Segel entdeckt und den Notruf alarmiert. Sie vermuteten, dass ein Kitesurfer Hilfe benötigte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DLRG, Boote und ein Hubschrauber waren daraufhin im Einsatz, Schon nach kurzer Zeit kam der Sportler aber selbst aus eigener Kraft und unverletzt zurück an Land.

