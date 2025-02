Stand: 03.02.2025 16:19 Uhr Flensburger Brauerei: Positive Bilanz für das Jahr 2024

Obwohl der deutsche Biermarkt schwächelt, zieht die Flensburger Brauerei eine positive Bilanz für das Jahr 2024. Der Absatz im Ausland stieg nach Unternehmensangaben um 5,2 Prozent, während im Inland das Vorjahresniveau gehalten worden sei. Der Umsatz betrug demnach rund 90 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 1,8 Prozent. Für die Zukunft plant die Brauerei unter anderem den Bau eines neuen Sudhauses am Standort in Flensburg.

