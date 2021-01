Flensburg und Pinneberg über 200er-Inzidenz In der Stadt Flensburg und dem Kreis Pinneberg ist die Corona-Wocheninzidenz über den Schwellenwert von 200 Neuinfektionen gestiegen. Das hat Verschärfungen der Corona-Maßnahmen zur Folge.

In Flensburg liegt der Wert jetzt bei 203, im Kreis Pinneberg bei 202. Damit treten dort voraussichtlich schon von heute an verschärfte Regeln in Kraft.

Bürger dürfen nur noch alleine einkaufen

Die Landesverordnung gibt vor, was die Stadt Flensburg und der Kreis Pinneberg nun per Verfügung umsetzen müssen: Die Bürger dürfen nur noch alleine einkaufen, der Zugang zu Spielplätzen muss geregelt werden, Schulen und Pflegeheime müssen die Lage individuell bewerten.

Bei weiterem Anstieg: 15-Kilometer-Radius

Weitere Informationen Lockdown-Radius: Bewegungsfreiheit mit Karten-Tool berechnen Hier können Sie sich anzeigen lassen, wie weit der 15-Kilometer-Radius um Ihren Wohnort reichen würde. mehr

Wenn die Zahlen dann weiter steigen, schränkt die Landesverordnung auch private Ausflüge im Umkreis von 15 Kilometern ein. Spätestens nach 10 Tagen müsste dieser nächste Schritt erfolgen. Berufliche Fahrten und Besuche enger Familienmitglieder bleiben aber erlaubt.

Anstieg in Flensburg offenbar auf Silvesterfeier zurückzuführen

Die Verschärfungen sind auch abhängig davon, ob die Ausbrüche begrenzten Gruppen zuzuordnen sind. In Flensburg gehen nach Angaben der Stadt viele der Fälle auf eine Silvesterfeier zurück, die Leiharbeiter zweier Firmen gefeiert hatten.