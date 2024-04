Stand: 22.04.2024 17:13 Uhr Flensburg hat wieder einen grünen Pfeil

Der grüne Pfeil ist zurück: In Flensburg können Autofahrerinnen und Autofahrer auch bei roter Ampel wieder nach rechts von der Marienallee in die B199 abbiegen. Vor anderthalb Jahren hatte die Stadt zahlreiche grüne Pfeile entfernen lassen - laut Behörde aus Sicherheitsgründen. Bis zum Sommer soll dieser nun an der viel befahrenen Kreuzung wiederkommen, bis eine zweite Rechtsabbiegerspur mit gesonderter Ampel fertig ist. Damit will die Stadtverwaltung die erheblichen Rückstaus reduzieren, die zwischenzeitlich entstanden waren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 16:30 Uhr