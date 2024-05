Stand: 17.05.2024 10:01 Uhr Flensburg feiert "Rainbow Days"

Als großer Abschluss der Flensburger Rainbow Days startet am Freitagmittag am Südermarkt der Christopher Street Day (CSD) in Flensburg. Unter dem Motto "Vereint in Vielfalt" findet ein Straßenfest mit Infoständen und Bühnenprogramm statt. Ab 16.30 Uhr geht der "Rainbow Walk and Women's March" durch die Innenstadt. Die Abschlussparty steigt ab 22 Uhr im Volksbad. "Es werden auch ganz viele nicht-queere Menschen da sein und ihre Solidarität bekunden", sagte Veranstalter Andreas Witolla.

