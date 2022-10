Feuer in Flensburger Mehrfamilienhaus Stand: 13.10.2022 09:53 Uhr Im Flensburger Stadtteil Duburg ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich vier Wohnungen in dem Gebäude. Eine Frau wurde aus dem Haus gebracht - verletzt wurde niemand.

Der Altbau in einem Hinterhof in der Duburger Straße ist weitgehend zerstört. Flammen schlugen am Morgen aus den Fensterreihen im Parterre und Obergeschoss. Offenbar stand zunächst die Holztreppe in Brand. Gut 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von zwei freiwilligen Wehren sind noch vor Ort. Eine Frau musste aus dem Haus gebracht werden. Sie wurde zunächst betreut, benötigt laut Polizei aber keine weitere Behandlung. Weitere Menschen sollen sich nicht im Gebäude befinden. Insgesamt drei Wohnungen seien bewohnt gewesen, eine stand leer.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Behörden warnen vor einer giftigen Rauchwolke im gesamten Stadtteil Duburg, Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bisher gibt es keinerlei Informationen zu einer möglichen Ursache des Feuers.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2022 | 10:00 Uhr