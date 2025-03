Stand: 24.03.2025 09:09 Uhr Flensburg: Wochenlange Absperrung am Hafen

Bis zum 5. Mai dauern die Instandsetzungsarbeiten an der Dampferbrücke der "Alexandra" an. Dafür werde der Bereich am Flensburger Hafen abgesperrt, teilte das Technische Betriebszentrum Flensburg mit. Mit den Sanierungsarbeiten wird die bevorstehende Saison vorbereitet. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es keine Einschränkungen am Hafen. Während der Arbeiten wird das historische Dampfschiff "Alexandra" an einen neuen Liegeplatz verlegt, der bis zu der abgebrochenen Hafenkante reicht - allerdings nicht darüber hinaus. Zur Absicherung wird hier ein 40 Meter langer Bauzaun aufgestellt.

