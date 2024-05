Stand: 15.05.2024 16:55 Uhr Flensburg: Waterbike-Regatta startet am Donnerstag

Am Donnerstag startet in Flensburg die internationale Waterbike-Regatta. Mehrere hundert Schiffbau- und Schiffstechnikstudierende und -schüler aus Europa nehmen an dem Event teil. Die Rennen mit den selbstkonstruierten und -gebauten Tretbooten werden bis Sonnabend auf der Flensburger Förde ausgetragen. Mitorganisator Lasse Kurt erklärt: "Wir überlegen uns auch neue Rumpfformen. Das ist dann auch das Besondere daran, wir haben Einrumpfboote, auch Katamarane, mit zwei Rümpfen. Es gibt auch Gerüchte, dass es ein foilendes Tretboot geben soll." Die Internationale Waterbike-Regatta gibt es seit 1980.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 16:30 Uhr