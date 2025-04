Stand: 17.04.2025 08:47 Uhr Flensburg: Trauerfeier für erhängten Hund

In Flensburg planen Tierfreunde eine Trauerfeier für den erhängten Hund, der am 1. April in einem Wald am Engelsbyer Weg gefunden wurde. Stefan Bargmann, Leiter des Flensburger Tierheims, sagt, dass die Gedenkfeier stattfinden wird, sobald der Hund von der Polizei freigegeben und eingeäschert wurde.Wann das sein wird, ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. Die Gemeinschaft möchte damit ein Zeichen gegen Gewalt an Tieren setzen.

