Stand: 11.03.2025 16:13 Uhr "Talent-Treffen" der Agentur für Arbeit in Flensburg

Am Mittwoch (12.3.) lädt die Agentur für Arbeit in Flensburg zum sogenannten "Talent-Treffen" ein. Alle Menschen mit Schwerbehinderung, die sich für Verwaltung und Beratung interessieren, können sich ab 10.30 Uhr beruflich informieren. Das Angebot richtet sich sowohl an Quereinsteiger als auch an Neulinge. In den Regionen Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sind derzeit rund 1.000 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig sucht die Agentur für Arbeit Fachkräfte für die Bereiche Vermittlung und Beratung. Die Veranstaltung findet am Mittwoch im Berufsinformationszentrum in Flensburg statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

