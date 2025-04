Stand: 25.04.2025 09:39 Uhr Flensburg: Spielplätze wegen Sandbienen gesperrt

In Flensburg sind zwei Spielplätze wegen Wildbienen ganz oder teilweise gesperrt. Voll gesperrt ist nach Angaben des Technischen Betriebszentrums (TBZ) der Spielplatz am Bremer Platz, der am Friedheimer Platz ist nur eingeschränkt zugänglich. Weitere Sperrungen seien möglich. Grund dafür ist die Graue Sandbiene, die zwar ungefährlich ist, aber durch die Sperrungen geschützt werden soll. Im Frühjahr seien solche Maßnahmen in Flensburg deshalb keine Seltenheit, heißt es vom TBZ.

