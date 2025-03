Stand: 20.12.2024 06:43 Uhr Flensburg: Riesiger Wander-Chor singt am Sonnabend

In der GP-Joule Arena in Flensburg wird am Sonnabend (15.3.) zweimal der "Martin Luther King"-Gospelchor auftreten. Der Chor besteht aus 1.500 Sängerinnen und Sängern - überwiegend aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Es handelt sich um ein wanderndes Chormusical. Die Band und die Musicaldarsteller bleiben immer dieselben, der Chor wird jedes Mal ausgetauscht. Das Musical erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Baptistenpastors und Bürgerrechtlers Martin Luther King.

