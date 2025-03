Stand: 15.03.2025 11:25 Uhr Flensburg: Powerbank hat offenbar ein Feuer verursacht

Der Akku einer Powerbank hat vermutlich am Sonnabendmorgen für einen Zimmerbrand in Flensburg gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 6:40 Uhr zum Brand in der Heinrich-Schuldt-Straße gerufen. Der Bewohner der Wohnung kam den Angaben zufolge ins Krankenhaus, weil er zu viel Rauch eingeatmet hatte. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten sich in Sicherheit gebracht und konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob wirklich der Akku den Brand ausgelöst hat. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

