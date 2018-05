Stand: 31.05.2018 09:08 Uhr

Flensburg: Polizei ermittelt nach Messerattacke

Ein Mann, der mit einem Messer zwei Menschen verletzt, eine junge Polizistin, die eingreift und den Angreifer offenbar erschießt - am Morgen nach dem Messerangriff in einem Zug im Flensburger Bahnhof sind die Hintergründe zu dem Vorfall noch immer unklar.

Lange: Möglicherweise Schlimmeres verhindert

Die Polizistin habe wohl beherzt eingegriffen, sagte Flensburgs Oberbürgermeistein Simone Lange im NDR-Interview mit Jan Bastick. "Möglicherweise hat sie Schlimmeres verhindert."







Tödliche Schüsse aus der Dienstwaffe

In einem aus Köln kommenden Intercity hatte am Mittwochabend ein Mann einen Fahrgast und eine Polizistin mit Messerstichen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 22 Jahre alte Polizistin war nach Informationen eines Polizeisprechers privat unterwegs, trug jedoch ihre Uniform und ihre Dienstwaffe.

Polizistin wollte eingreifen

Offenbar hatten sich zwei Fahrgäste gestritten, als der Zug gegen 19 Uhr im Flensburger Bahnhof stand. Noch im Abteil soll einer der Männer ein Messer gezogen, auf den anderen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Die Polizistin wollte wohl eingreifen, wurde dabei selbst durch Messerstiche verletzt - und erschoss offenbar den Angreifer, nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrer Dienstwaffe.

Beamten mit Maschinenpistolen am Bahnhof

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Landes- und Bundespolizisten waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Anwohner schilderte NDR 1 Welle Nord, Polizisten hätten das Gebäude mit Hunden und Maschinenpistolen im Anschlag gesichert. Der Flensburger Bahnhof wurde am Mittwoch vorübergehend geräumt. Die Zufahrtsstraßen wurden gesperrt, der Zugverkehr unterbrochen. Inzwischen sind die Sperrungen aufgehoben, der Zugverkehr läuft wieder. Viele Reisende am Flensburger Bahnhof berichten am Donnerstagmorgen aber von einem mulmigen Gefühl. "Ich stehe jetzt hier mit Herzklopfen", sagte ein Mann NDR 1 Welle Nord.

Flensburgs OB Lange: "Polizisten riskieren Leben und Gesundheit"

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, die früher selbst Polizistin war, zeigte sich in einer ersten Reaktion geschockt. Daran könne man sehen, was für ein besonderer Beruf der Polizeiberuf sei. Die Beamten riskierten Leben und ihre Gesundheit, um Auseinandersetzungen zu regeln. "Ich wünsche der Polizeibeamtin von ganzem Herzen gute Besserung". Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, Gewalt dürfe nie geduldet werden, sei sie gegen die Bevölkerung oder gegen Polizisten gerichtet. Es sei ihm "ein wichtiges Anliegen, für Sicherheit in Deutschland zu sorgen". Seehofer wünschte beiden Verletzten schnelle Genesung und bot dem Land Schleswig-Holstein "jede gewünschte Hilfe" an.

Ermittlungen laufen

Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem terroristischen Akt aus. Der Intercity wurde beschlagnahmt. Die Polizei versucht, den Tathergang zu rekonstruieren. Landespolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen geben.

