Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) plant den Bau eines neuen Werks in Flensburg-Handewitt. Rund 75 Millionen Euro will das Unternehmen dafür investieren. Der Bau soll im kommenden Jahr beginnen.

Auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern will der Panzerhersteller und -instandsetzer FFG sein neues Werk errichten. Die neue Fertigungs- und Instandsetzungsanlage soll an dem Standort in Flensburg-Handewitt in den nächsten Jahren und in mehreren Bauabschnitten entstehen. Der Bau des neuen Werks soll 2026 beginnen - in 2027 möchte das Unternehmen dort schon produzieren.

Höhere Anforderungen von Kunden

Der Grund für die Erweiterung: Die Anforderungen der Kunden seien gestiegen. "Mit den Fähigkeiten des neuen Werkes werden wir weiter maßgeblich zur Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland sowie unserer internationalen Kunden beitragen", so Norbert Erichsen, Sprecher der Geschäftsführung. Mit dem Werk will das Unternehmen zudem neue Arbeitsplätze schaffen und die bestehenden sichern. Weltweit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben über 1.300 Mitarbeitende.

Mit dem neuen Werk ist die FFG damit an drei Standorten in Flensburg vertreten. Das Unternehmen plant perspektivisch zudem, die Zentrale von der Werftstraße in das Werk in der Mads-Clausen-Straße zu verlegen. Laut Unternehmen konnte das Vorhaben in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in Flensburg und Handewitt schnell entschieden werden.

Seit 1963 Partner der Bundeswehr

Die FFG stellt Rad- und Kettenfahrzeuge her, rüstet sie um oder wartet sie. Seit 1963 macht das Unternehmen diese Aufgaben vor allem für die Bundeswehr. Die FFG liefert unter anderem die Panzer WiSENT 2 oder ACSV G5.

