Werft FSG: Offenbar noch keine konkreten Aufträge

Stand: 02.08.2024 10:00 Uhr

An der FSG-Werft in Flensburg herrschen nach wie vor unruhige Zeiten: Nach dem Wegfall der Millionen-Förderung vom Bund, hängen die Mitarbeitenden in der Schwebe - und die Geschäftsführung ist nicht erreichbar.