Flensburg: Neue Blitzeranlagen überwachen auch Rotlichtverstöße

In Flensburg werden die alten Blitzerkästen ausgetauscht. Laut Angaben der Stadt sind Anlagen an der ZOB-Kreuzung, der Husumer Straße, dem Hafendamm und dem Neumarkt betroffen. Stadtsprecher Clemens Teschendorf erklärte, die neuen Blitzer seien Säulen, die sowohl die Geschwindigkeiten als auch Rotlichtverstöße überwachen können. Bis auf den Blitzer am Hafendamm werden die neuen Anlagen in beiden Fällen auslösen. "Autofahrer müssen künftig besonders darauf achten, beide Regeln einzuhalten", so Teschendorf. Die Kosten für die vier neuen Anlagen belaufen sich auf rund eine halbe Million Euro. Bei stabiler Wetterlage könnten die neuen Blitzer in den nächsten Wochen installiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg