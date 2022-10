Flensburg: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft Stand: 14.10.2022 14:11 Uhr Am Freitag hat ein Richter Untersuchungshaft gegen einen 35-jährigen Flensburger angeordnet. Er soll in Flensburg vier Autos in Brand gesetzt und eine Bauplane neben der Marienkirche angezündet haben.

Bereits seit mehreren Monaten versetzt eine Brandserie die Menschen in Flensburg in Angst und Schrecken. Nun wurde am Freitag ein 35-jähriger Flensburger auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dem polizeilich bekannten Mann werden Brandstiftungen an insgesamt vier Autos sowie eine versuchte Brandstiftung an einer Bauplane am Nebengebäude der Flensburger Marienkirche vorgeworfen. Der Richter ordnete Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr an.

Noch keine Hinweise auf weitere Brandstiftungen

Ob der Flensburger, der einen Tag zuvor von der Polizei festgenommen war, für weitere Brände verantwortlich ist, ist offen. Nach Angaben der Polizei gebe es derzeit keine Hinweise dazu, dass er weitere Autos angezündet hat oder für die Feuerserie in Harrislee verantwortlich ist. Die Ermittler untersuchen das aber weiter.

In Flensburg haben seit Juli insgesamt 23 Autos gebrannt, vom Kleinwagen einer Studentin bis hin zum hochpreisigen Geländewagen, außerdem wurden in mehreren Treppenhäusern Kinderwagen angezündet.

