Stand: 23.12.2024 10:52 Uhr Flensburg: Abfalltermine verschieben sich über die Feiertage

In Flensburg verschieben sich die Müllabfuhrtermine über Weihnachten und Neujahr. Laut dem Technischen Betriebszentrum (TBZ) sind Müllfahrzeuge am Montag und Dienstag unterwegs, an Neujahr jedoch nicht. Ab dem 2. Januar verschieben sich die Abholtermine um jeweils einen Tag. Auch in den Kreisen Nordfrieslandund Schleswig-Flensburg gelten geänderte Abfuhrtermine. Details finden sich auf den Webseiten der Gemeinden.

