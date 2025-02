Stand: 25.02.2025 17:23 Uhr Flensburg: Mehr Waffen-Kontrollen an Bahnhöfen

An Bahnhöfen im Norden Schleswig-Holsteins gibt es künftig mehr Kontrollen. Die Polizei Flensburg, die Bundespolizei und der Zoll suchen verstärkt nach Waffen. Vergangene Woche überprüften Beamte 750 Personen an Bahnsteigen in Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Husum, Niebüll und Westerland (alle Kreis Nordfriesland). Bei elf Personen wurden Messer, Schlagringe und Schreckschusspistolen sichergestellt, teilt die Polizei mit. Seit Ende 2023 ist das Tragen von Waffen in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten.

