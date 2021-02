Flensburg: Keine Ausgangssperre mehr ab Sonnabend Stand: 25.02.2021 14:45 Uhr In Flensburg gelten von Sonnabend an neue Corona-Regeln. Die nächtliche Ausgangssperre wird aufgehoben. Das Kontaktverbot bleibt, es gelten aber Ausnahmen für Menschen, die alleine leben.

In der Stadt Flensburg werden die Corona-Regeln etwas gelockert. Ab Sonnabend wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Das gab die Stadt am Donnerstagnachmittag bekannt. Das Kontaktverbot in Flensburg bleibt grundsätzlich bestehen. Es wird aber für Alleinlebende eine Ausnahme gemacht. Sie dürfen von Sonnabend an wieder eine weitere Person treffen. Für alle anderen Menschen bleibt es bei der Regelung, nach der sie sich nicht mit weiteren Personen aus anderen Haushalten treffen dürfen.

PCR-Test nach positivem Schnelltest

Änderungen gibt es auch bei den Corona-Tests in der Stadt. Nach einem positiven Schnelltest kann auch ein PCR-Test gemacht werden. Dafür stehen die drei Flensburger Teststationen zur Verfügung. Nach Angaben des Stadtsprechers soll dadurch der Umweg über den Hausarzt vermieden und schneller mit der Kontaktverfolgung begonnen werden.

