Stand: 24.04.2025 14:03 Uhr Flensburg: IS-Prozess gegen zwei Angeklagte gestartet

Vor dem Landgericht Flensburg hat heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) begonnen. Angeklagt sind eine 48-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann, die laut Gericht im Jahr 2015 gemeinsam beschlossen haben sollen, sich dem bewaffneten Kampf des sogenannten Islamischen Staats in Syrien anzuschließen. Gerichtssprecher Tobias Langeloh erklärte, dass die beiden über Bulgarien und Serbien in die Türkei gereist seien. Eine Weiterreise nach Syrien sei jedoch gescheitert. Den Angeklagten wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird für den 9. Mai erwartet.

