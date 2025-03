Stand: 11.03.2025 15:44 Uhr Flensburg: Highlights beim Schleswig-Holstein Musikfestival

Von Juli bis August wird es im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals insgesamt 203 Konzerte geben, darunter 13 in Flensburg und Umgebung. Spielstätten in Flensburg sind unter anderem das Deutsche Haus oder die St. Marienkirche. Auch in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Sonderburg und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) finden Konzerte statt.

Die Highlights gibt es in diesem Jahr in Flensburg und Umgebung, so die Pressesprecherin des Schleswig-Holstein Musikfestivals Laura Hamdorf. "Wir haben dort unseren Porträtkünstler zu Gast, wir haben unseren Istanbul-Schwerpunkt, den wir auch präsentieren, und unser Highlight ist unser 40. Festivalgeburtstag." Ein besonderes Highlight zum 40. Geburtstag ist das Städtemotto "Istanbul". Das Publikum erfährt eine Reise in die Klänge Istanbuls, als Schmelztigel der Kulturen und Traditionen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg