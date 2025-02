Stand: 25.02.2025 11:59 Uhr Flensburg-Handewitt vor wichtigem Spiel in Toulouse

Nur 48 Stunden nach der Bundesliga-Niederlage gegen Berlin steht die SG Flensburg-Handewitt in der EHF European League vor einer entscheidenden Partie. Mit einem Sieg bei Fenix Toulouse wäre der Gruppensieg und der direkte Viertelfinaleinzug sicher. Trainer Aleš Pajović muss jedoch auf mehrere Spieler verzichten, darunter Kay Smits, der krank ausfällt. Auch Benjamin Buric, Lars Jørgensen, Jim Gottfridsson und Johannes Golla sind angeschlagen. Trotzdem gibt sich Pajović kämpferisch: "Diese Spiele will ich gewinnen." Anwurf ist am Dienstag (25.02.) um 18.45 Uhr.

