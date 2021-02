Stand: 23.02.2021 08:08 Uhr Flensburg: Großbrand im Fischereihafen Fahrensodde

Am frühen Morgen ist im Flensburger Fischereihafen Fahrensodde im Stadtteil Mürwik ein Feuer ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle brennt dort seit 05:40 Uhr eine alte Fliegerhalle in voller Ausdehnung. Nach aktuellem Stand ist bei dem Brand bisher niemand verletzt worden. Allerdings wird es wohl einen hohen Sachschaden geben: In der Halle stehen Segeljachten. Auch die haben bereits Feuer gefangen. Zur Zeit sind laut Feuerwehr etwa 100 Einsatzkräfte mit zwei Drehleitern vor Ort. Das teilweise eingestürzte Dach der Halle erschwere die Löscharbeiten, daher müssten die Einsatzkräfte das Gebäude vorrangig von außen löschen. Da die große Rauchwolke jetzt über die Ostsee bis nach Glücksburg zieht, bittet die Feuerwehr dort alle Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Hintergrund So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2021 | 07:00 Uhr